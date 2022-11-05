«Салернитана» забила свой самый быстрый гол в Серии А

В матче тринадцатого тура «Салернитана» принимала дома «Кремонезе» и в матче с четырьмя голами упустила победу на последних минутах. А вот забить хозяевам удалось очень быстро - уже на второй минуте тридцать второй секунде (2:32) польский футболист Криштоф Пёнтек забил свой третий гол в текущем сезоне и он стал самым быстрым в истории выступлений «Салернитаны» в Серии А.

Сейчас команда, напомним, проводит свой четвертый сезон в высшей лиге итальянского футбола. В следующем туре «Салернитана» сыграет с «Фиорентиной», это случится девятого ноября в рамках четырнадцатого этапа Серии А.