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Чемпионат Италии. Серия А

Юмтити получил травму в матче Серии А

05 Ноября 2022 • 10:47 Комментировать

Французский защитник Самуэль Юмтити, ныне выступающий в чемпионате Италии за «Лечче», не смог доиграть поединок 13-го тура чемпионата Италии против «Удинезе» (1:1).

Журналисты издания Lequipe сообщают, что 28-летний футболист получил повреждение спины во вчерашней встрече. Из-за травмы Самуэль был вынужден покинуть поле в начале второго тайма. Стоит отметить, что это была лишь третья игра для Юмтити за итальянскую команду.

Напомним, что полноценный контракт защитника принадлежит каталонской «Барселоне». Арендное соглашение с «Лечче» рассчитано до середины 2023 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Лечче Самуэль Юмтити
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