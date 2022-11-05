Юмтити получил травму в матче Серии А

Французский защитник Самуэль Юмтити, ныне выступающий в чемпионате Италии за «Лечче», не смог доиграть поединок 13-го тура чемпионата Италии против «Удинезе» (1:1).

Журналисты издания Lequipe сообщают, что 28-летний футболист получил повреждение спины во вчерашней встрече. Из-за травмы Самуэль был вынужден покинуть поле в начале второго тайма. Стоит отметить, что это была лишь третья игра для Юмтити за итальянскую команду.

Напомним, что полноценный контракт защитника принадлежит каталонской «Барселоне». Арендное соглашение с «Лечче» рассчитано до середины 2023 года.