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Чемпионат Италии. Серия А

«Рома» приняла решение по будущему Моуринью

05 Ноября 2022 • 08:57 Комментировать

Руководство «Ромы» довольно результатами команды под руководством португальского специалиста Жозе Моуринью и готово предложить специалисту новое трудовое соглашение. Об этом сообщают журналисты Corriere dello Sport.

Сам португалец доволен работой в римском клубе и с удовольствием поставит подпись под новым контрактом. При этом отмечается, что владельцы «волков» готовы серьезно инвестировать в усиление состава команды.

Жозе пришел в «Рому» в прошлом году. Под его руководством команда выиграла Лигу конференций.

После 12 туров чемпионата Италии римляне занимают четвертое место в Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью
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