«Рома» приняла решение по будущему Моуринью

Руководство «Ромы» довольно результатами команды под руководством португальского специалиста Жозе Моуринью и готово предложить специалисту новое трудовое соглашение. Об этом сообщают журналисты Corriere dello Sport.

Сам португалец доволен работой в римском клубе и с удовольствием поставит подпись под новым контрактом. При этом отмечается, что владельцы «волков» готовы серьезно инвестировать в усиление состава команды.

Жозе пришел в «Рому» в прошлом году. Под его руководством команда выиграла Лигу конференций.

После 12 туров чемпионата Италии римляне занимают четвертое место в Серии А.