Данило считает, что «Ювентусу» по силам побороться за чемпионат

Защитник туринского «Ювентуса» бразилец Данило считает, что его команда не растеряла шансы на победу в чемпионате Италии, несмотря на достаточно большое отставание от лидеров. По его мнению, руководству и игрокам важно ставить перед собой амбициозную цель.

- Мы уступаем десять очков лидеру. Такая команда, как «Ювентус», всегда должна стремиться к максимуму, к победе. Понятно, что мы переживаем сложности, но мы должны ставить амбициозную цель и стремиться к ней с той самоотдачей, которую мы демонстрировали в последнее время, - заявил Данило в эфире итальянского телеканала DAZN.