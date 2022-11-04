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Чемпионат Италии. Серия А

Четыре европейских клуба интересуются Делофеу слухи

04 Ноября 2022 • 19:30 Комментировать
Удинезе
...
Лечче
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Через 2 ч. 35 мин.

Один из лидеров «Удинезе» Херард Делофеу привлекает внимание нескольких клубов из Лиги чемпионов.

По информации La Gazzetta dello Sport, этим летом бывший форвард «Барселоны» мог стать игроком «Наполи». Несмотря на сорвавшуюся сделку, лидер текущей кампании Серии А сохраняет интерес к испанскому вингеру. Другими клубами, держащими на карандаше Херарда, называются дортмундская «Боруссия», «РБ Лейпциг» и «Марсель».

Сообщается, что летом руководство текущей команды Делофеу просило за игрока около 30 миллионов евро. Контракт нападающего истекает после следующего сезона, однако он готов рассмотреть перспективу перехода уже после нынешней кампании.

Во всех турнирах Херард забил три гола при семи ассистах в 14 поединках.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Удинезе Боруссия Дортмунд Наполи Херард Делофеу
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УДИНЕЗЕ ЛЕЧЧЕ
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