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Чемпионат Италии. Серия А

​Уинкс может решиться на операцию

04 Ноября 2022 • 12:51 Комментировать

В конце лета «Сампдория» арендовала у «Тоттенхэма» полузащитника Гарри Уинкса. На англичанина всерьёз рассчитывали, но он получил травму лодыжки и до сих пор ни разу не сыграл за клуб Серии А. В октябре рулевой генуэзцев Деян Станкович говорил, что пока даже не видел Гарри Уинкса.

Как сообщает Il Secolo XIX, Гарри Уинкс разрывается между мыслями о продолжении консервативного лечения и хирургическим вмешательством. Окончательное решение 26-летний полузащитник примет на следующей неделе после консультации со специалистом.

Если Гарри Уинкс перенесёт операцию, то он пропустит примерно три-четыре месяца.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Сампдория Гарри Уинкс
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