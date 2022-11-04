​Уинкс может решиться на операцию

В конце лета «Сампдория» арендовала у «Тоттенхэма» полузащитника Гарри Уинкса. На англичанина всерьёз рассчитывали, но он получил травму лодыжки и до сих пор ни разу не сыграл за клуб Серии А. В октябре рулевой генуэзцев Деян Станкович говорил, что пока даже не видел Гарри Уинкса.

Как сообщает Il Secolo XIX, Гарри Уинкс разрывается между мыслями о продолжении консервативного лечения и хирургическим вмешательством. Окончательное решение 26-летний полузащитник примет на следующей неделе после консультации со специалистом.

Если Гарри Уинкс перенесёт операцию, то он пропустит примерно три-четыре месяца.