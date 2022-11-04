Анчелотти рассказал, что думает о Моуринью

Рулевой мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался касательно работы португальского специалиста Жозе Моуринью в итальянской «Роме».

«Я знаком с Жозе уже много лет, думаю, работа в Риме его изменила. Их союз идеально подходит как клубу, так и самому Моуринью. Жозе – выдающийся тренер. Его уровень остается на прежнем уровне», - передает слова Анчелотти Corriere dello Sport.

59-летний специалист занимает пост наставника «Ромы» с лета 2021 года. Срок действующего трудового соглашения между сторонами рассчитан до середины 2024 года.

По итогам 12 туров «волки» занимают четвертое место в таблице Серии А.