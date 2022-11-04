Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

В «Реале» высказались о трансфере Хвичи

04 Ноября 2022 • 11:34 Комментировать

Хуан Камило Андраде, который является директором мадридского «Реала» по связям с общественностью, высказался относительно новости об интересе «королевского» клуба к полузащитнику сборной Грузии и «Наполи» Хвиче Кварацхелии.

«У меня нет информации об интересе «Реала» к Хвиче. Это внутренние дела клуба», - приводит слова представителя «сливочных» издание «Чемпионат».

Напомним, что Кварацхелия перешел в «Наполи» минувшим летом за десять миллионов евро. До этого он выступал в чемпионате России за казанский «Рубин» и «Локомотив».

В текущем сезоне Серии А Хвича забил шесть голов и отдал пять ассистов в 12 матчах.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Наполи Хвича Кварацхелия
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
04.11.22 в 22:45
Удинезе Удинезе
Лечче Лечче
1.53 4.40 6.40
Видео
05.11.22 в 17:00
Салернитана Салернитана
Кремонезе Кремонезе
2.11 3.60 3.50
Видео
05.11.22 в 17:00
Эмполи Эмполи
Сассуоло Сассуоло
2.90 3.50 2.45
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 04 Ноября
16:37 · Италия. Серия А
Стало известно, насколько «Милан» повысил зарплату Пиоли
14:50 · Италия. Серия А
​Манчини: «Счастлив, что Кьеза вернулся» 1
12:51 · Италия. Серия А
​Уинкс может решиться на операцию
12:46 · Италия. Серия А
​«Наполи» готовится к старту переговоров с Зелиньски
12:25 · Италия. Серия А
Анчелотти рассказал, что думает о Моуринью
11:41 · Англия. Премьер-лига
​Малиновский перейдёт в «Тоттенхэм» слухи
11:34 · Италия. Серия А
В «Реале» высказались о трансфере Хвичи
09:37 · Италия. Серия А
«Реал» не интересовался Хвичей
05:23 · Италия. Серия А
Томори: «О Скудетто начали думать после матча с «Лацио»
04:22 · Италия. Серия А
Аллегри считает «Интер» самой сильной командой в Италии
03:41 · Италия. Серия А
Автомобиль Кварацхелии нашли и вернули
03:03 · Италия. Серия А
Щесны: «Мы можем выиграть у «Интера»
02:49 · Италия. Серия А
Зеедорф: «Милан» становится похожим на самого себя»
00:25 · Италия. Серия А
Джованни Симеоне рассказал об отношениях со своим отцом
03 Ноября
22:59 · Германия. Бундеслига
Три клуба Бундеслиги готовы арендовать Госенса у «Интера»
Все новости
Рекомендуем