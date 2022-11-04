В «Реале» высказались о трансфере Хвичи

Хуан Камило Андраде, который является директором мадридского «Реала» по связям с общественностью, высказался относительно новости об интересе «королевского» клуба к полузащитнику сборной Грузии и «Наполи» Хвиче Кварацхелии.

«У меня нет информации об интересе «Реала» к Хвиче. Это внутренние дела клуба», - приводит слова представителя «сливочных» издание «Чемпионат».

Напомним, что Кварацхелия перешел в «Наполи» минувшим летом за десять миллионов евро. До этого он выступал в чемпионате России за казанский «Рубин» и «Локомотив».

В текущем сезоне Серии А Хвича забил шесть голов и отдал пять ассистов в 12 матчах.