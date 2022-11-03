Роналдо: «Мне не нравилось прозвище «феномен»

Знаменитый бразильский экс-футболист Роналдо рассказал, почему не хотел, чтобы его называли «феноменом».

«Я был не в восторге, когда меня начали так называть в Италии. Такое прозвище возложило на меня дополнительный груз ответственности, чего мне совсем не хотелось. Казалось, что от меня ждали чего-то невозможного – всегда быть на высоте, никогда не переставать забивать, никогда не чувствовать боли», – заявил в интервью DAZN бразилец.

Роналдо оказался в Италии летом 1997 года, перебравшись из «Барселоны» в миланский «Интер» за 26,5 млн евро. Экс-форвард также выступал за мадридский «Реал» и «Милан».