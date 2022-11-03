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Чемпионат Италии. Серия А

​В «Наполи» отреагировали на слухи о Хвиче

03 Ноября 2022 • 19:23 Комментировать

Хвича Кварацхелия, которого в России прекрасно знают по выступлениям за «Локомотив» и «Рубин», здорово начал путь в «Наполи». Поговаривают, что грузинский полузащитник является целью пяти грандов европейского футбола. Комментарий на этот счёт дал Кристиано Джунтоли, который занимает должность спортивного директора «Наполи».

«На данный момент ни один клуб не проявляет интерес к Кварацхелии. Это всё неправда», - высказался Джунтоли, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

За «Наполи» Хвича Кварацхелия провёл 17 матчей. В них 21-летний полузащитник записал на свой счёт 8 голов и 10 голевых передач на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Кристиано Джунтоли Хвича Кварацхелия
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