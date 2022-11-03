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Чемпионат Италии. Серия А

​У Хвичи угнали автомобиль

03 Ноября 2022 • 18:42 Комментировать (6)

Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия стал жертвой преступников. Как сообщает Corriere dello Sport, у грузинского футболиста в Неаполе узнали его автомобиль Mini Countryman. По данным источника, Хвича сообщил о случившемся полиции перед тренировкой в четверг.

Стоит сказать, что итальянские футболисты нередко сталкиваются с кражами. Не так давно преступники пытались проникнуть в дома Анхеля ди Марии в Турине, а также взломали дом Тео Эрнандеса в Милане. Подобных случаев было очень много.

В сезоне 2022/2023 Хвича Кварацхелия забил 8 голов и отдал 10 результативных передач в 17 матчах за «Наполи».

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Хвича Кварацхелия
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Комментарии (6)
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Alex1972
03 Ноября 2022 в 20:19
Он бегает быстрее...
serj9
03 Ноября 2022 в 19:49
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ингерман
03 Ноября 2022 в 19:22
ай это был гоги.. А-ха-ха-ха! )))
andi
03 Ноября 2022 в 19:16
Новый купит.
KLINSMANN
03 Ноября 2022 в 19:49
Этот тем более какой то девчячий
andi
03 Ноября 2022 в 21:33
Я честно даже не знаю эту модель.
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