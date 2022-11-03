​У Хвичи угнали автомобиль

Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия стал жертвой преступников. Как сообщает Corriere dello Sport, у грузинского футболиста в Неаполе узнали его автомобиль Mini Countryman. По данным источника, Хвича сообщил о случившемся полиции перед тренировкой в четверг.

Стоит сказать, что итальянские футболисты нередко сталкиваются с кражами. Не так давно преступники пытались проникнуть в дома Анхеля ди Марии в Турине, а также взломали дом Тео Эрнандеса в Милане. Подобных случаев было очень много.

В сезоне 2022/2023 Хвича Кварацхелия забил 8 голов и отдал 10 результативных передач в 17 матчах за «Наполи».