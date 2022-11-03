​Томори: «Вижу некоторые качества Анри в игре Леау»

Защитник «Милана» Фикайо Томори высоко оценил своего партнёра по команде – нападающего Рафаэла Леау.

«Рафа – футболист, который удивил меня больше всего. Он настолько силён, что даже ещё не осознал свой реальный потенциал.

Одним из кумиров моего детства был Тьерри Анри, который играл в перчатках и гетрах выше колена. Я вижу некоторые качества Анри в игре Леау», - сказал Томори в ходе интервью для StarCasinо Sport.

В 17 матчах сезона 2022/2023 Рафаэл Леау записал на свой счёт шесть голов и девять результативных передач на партнёров.

«Милан» на текущий момент занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии.