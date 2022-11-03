Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

​Агент: Цена Хвичи может вырасти до 100 млн еаро

03 Ноября 2022 • 15:34 Комментировать

Агент Кристиан Эмиле, который работает с Хвичей Кварацхелией, высказался о стоимости грузинского полузащитника.

«Хвича перешёл в «Наполи» и показывает великолепный футбол. На мой взгляд, если он будет продолжать так играть до конца сезона и в следующем сезоне, его стоимость достигнет 100 миллионов евро. Вероятность его январского трансфера из «Наполи» нулевая», - рассказал Эмиле, давая комментария для канала инсайдера Фабрицио Романо в YouTube.

В сезоне 2022/2023 Хвича Кварацхелия провёл за «Наполи» 17 матчей. В них полузащитник забил 8 голов и отдал 10 результативных передач на партнёров.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Наполи Хвича Кварацхелия Кристиан Эмиле
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 03 Ноября
15:34 · Италия. Серия А
​Агент: Цена Хвичи может вырасти до 100 млн еаро
12:29 · Англия. Премьер-лига
Три клуба АПЛ претендуют на украинского футболиста
12:19 · Италия. Серия А
«Реал» нашёл игрока, который заменит Азара
12:10 · Италия. Серия А
Ибрагимович попросил родителей Мбаппе заткнуться 1
11:46 · Италия. Серия А
Итальянский топ-клуб хочет купить Доннарумму
11:32 · Англия. Премьер-лига
«Реал» и ещё четыре топ-клуба сразятся за Хвичу
10:52 · Италия. Серия А
Капелло: «Миранчуку удобно играть в системе «Торино»
10:31 · Италия. Серия А
Ибрагимович: «Мбаппе принял неправильное решение, оставшись в «ПСЖ»
10:22 · Италия. Серия А
Ибрагимович: «Журналистам нравится лизать задницу Бензема»
09:38 · Италия. Серия А
«Милан» предложил Жиру новый контракт
05:39 · Италия. Серия А
Рабио: «Если будем так играть и далее, вскоре вернёмся к победам»
04:55 · Италия. Серия А
Итальянские «зелёные» снова требуют запретить вечерние матчи на «Сан Сиро»
04:04 · Италия. Серия А
Мальдини прокомментировал продление контракта с Пиоли
03:24 · Италия. Серия А
Мальдини: «Теперь можно приступать к чему-то серьёзному»
00:53 · Италия. Серия А
Д'Агостино: «Я не верю в «Интер»
Все новости
Рекомендуем