​Агент: Цена Хвичи может вырасти до 100 млн еаро

Агент Кристиан Эмиле, который работает с Хвичей Кварацхелией, высказался о стоимости грузинского полузащитника.

«Хвича перешёл в «Наполи» и показывает великолепный футбол. На мой взгляд, если он будет продолжать так играть до конца сезона и в следующем сезоне, его стоимость достигнет 100 миллионов евро. Вероятность его январского трансфера из «Наполи» нулевая», - рассказал Эмиле, давая комментария для канала инсайдера Фабрицио Романо в YouTube.

В сезоне 2022/2023 Хвича Кварацхелия провёл за «Наполи» 17 матчей. В них полузащитник забил 8 голов и отдал 10 результативных передач на партнёров.