«Реал» нашёл игрока, который заменит Азара

Полузащитник сборной Грузии Хвича Кварацхелия, выступающий на клубном уровне за «Наполи», может в ближайшем будущем переехать в чемпионат Испании.

Как сообщает посредством социальных сетей инсайдер Экрем Конур, 21-летний хавбек является трансферной целью мадридского «Реал». Руководство «сливочных» видит в Кварацхелии замену бельгийцу Эдену Азару, которого начали сватать обратно в АПЛ.

Хвича стал футболистом «Наполи» в летнее трансферное окно. С ним был подписан долгосрочный трудовой договор, рассчитанный на пять лет.

В текущем сезоне грузин забил шесть голов и отдал пять ассистов в 12 матчах Серии А.