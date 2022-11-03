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Чемпионат Италии. Серия А

«Реал» нашёл игрока, который заменит Азара

03 Ноября 2022 • 12:19 Комментировать

Полузащитник сборной Грузии Хвича Кварацхелия, выступающий на клубном уровне за «Наполи», может в ближайшем будущем переехать в чемпионат Испании.

Как сообщает посредством социальных сетей инсайдер Экрем Конур, 21-летний хавбек является трансферной целью мадридского «Реал». Руководство «сливочных» видит в Кварацхелии замену бельгийцу Эдену Азару, которого начали сватать обратно в АПЛ.

Хвича стал футболистом «Наполи» в летнее трансферное окно. С ним был подписан долгосрочный трудовой договор, рассчитанный на пять лет.

В текущем сезоне грузин забил шесть голов и отдал пять ассистов в 12 матчах Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Эден Азар Хвича Кварацхелия
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