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Чемпионат Италии. Серия А

В «Торино» сообщили, что довольны Миранчуком

02 Ноября 2022 • 13:46 Комментировать
Болонья
...
Торино
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06.11 14:30

Технический директор «Торино» Давиде Ваньяти высказался о российском полузащитнике итальянского клуба Алексее Миранчуке.

Напомним, 27-летний Миранчук принадлежит «Аталанте» и выступает за команду из Турина на правах аренды.

«В «Торино» все очень довольны Миранчуком», — приводит слова Ваньяти Sport24.

В нынешнем сезоне Миранчук провёл в составе «Торино» шесть матчей, забив в них два гола и отдав одну результативную передачу. После 12 туров текущего розыгрыша итальянской Серии А туринцы занимают девятое место в турнирной таблице, набрав 17 очков.

Свой следующий матч «Торино» проведёт 6 ноября против «Болоньи». Начало — в 14:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Торино Алексей Миранчук Давиде Ваньяти
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