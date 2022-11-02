В «Торино» сообщили, что довольны Миранчуком

Технический директор «Торино» Давиде Ваньяти высказался о российском полузащитнике итальянского клуба Алексее Миранчуке.

Напомним, 27-летний Миранчук принадлежит «Аталанте» и выступает за команду из Турина на правах аренды.

«В «Торино» все очень довольны Миранчуком», — приводит слова Ваньяти Sport24.

В нынешнем сезоне Миранчук провёл в составе «Торино» шесть матчей, забив в них два гола и отдав одну результативную передачу. После 12 туров текущего розыгрыша итальянской Серии А туринцы занимают девятое место в турнирной таблице, набрав 17 очков.

Свой следующий матч «Торино» проведёт 6 ноября против «Болоньи». Начало — в 14:30 по московскому времени.