Руководство «Ливорно» было вынуждено вернуть уволенного вчера тренера после энергичного демарша игроков

Итальянский клуб «Ливорно», выступающий в итальянской Серии D, остался было без главного тренера, но ненадолго. Игроки, узнав об увольнении Лоренцо Коллакьонни, настолько были возмущены, что руководству клуба пришлось включить заднюю передачу, позвонить уволенному специалисту и пригласить его обратно.

Уже завтра, второго ноября, Коллаккьони вернется к исполнению своих обязательств - возможно, это самая короткая отставка в истории итальянского чемпионата, если не считать истории с Филиппо Индзаги, увольнение которого в прошлом сезоне продлилось вообще лишь один день.

Свой следующий матч «Ливорно» проведёт 6 ноября против «Ареццо» - лидера турнирной таблицы. Клуб итальянских коммунистов занимает, в свою очередь, третье место.