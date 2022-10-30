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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» не оставляет попыток вернуть себе титул 2006 года

30 Октября 2022 • 02:52 Комментировать
Лечче
0:1
Ювентус
окончен

Несмотря на давность событий, «Ювентус» не оставляет попыток вернуть себе судебным путем чемпионский титул, который у команды отняли в 2006 году из-за «Кальчополи».

Хотя официально факта договорных матчей именно в том сезоне, 2005\2006, подтверждено не было, титула в том чемпионате «Ювенуса» лишили «за компанию», в довесок ко всем доказанным нарушениям за более ранний период, и сейчас руководство клуба не чурается судебных дрязг в попытках восстановить справедливость.

Однако пока что не получается - как сообщает Corriere Della Sera, очередной судебный ход в административный трибунал провинции был отклонен. Но тяжба, начатая в 2011 году, продолжается.

Суды - дело такое.

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Ювентус
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