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Чемпионат Италии. Серия А

Аллегри – о победе над «Лечче»: «Доволен реакцией игроков на провал в Лиге чемпионов»

29 Октября 2022 • 21:45 Комментировать
Лечче
0:1
Ювентус
окончен

Рулевой «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал победу своей команды над «Лечче» (1:0) в матче Серии А.

Туринцы обыграли одного из аутсайдеров чемпионата Италии, забив единственный мяч на 73-й минуте.

«Команда провела хороший матч, если не считать некоторые отрезки игры. В отдельных эпизодах нам повезло. Сегодня было очень важно победить, чтобы поскорее оправиться после нашего вылета из Лиги чемпионов. В футболе важно уметь вставать после падений, и я доволен реакцией, которую продемонстрировала команда», – заявил в послематчевом интервью DAZN наставник «бьянконери».

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Массимилиано Аллегри
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