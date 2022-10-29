Аллегри – о победе над «Лечче»: «Доволен реакцией игроков на провал в Лиге чемпионов»

Рулевой «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал победу своей команды над «Лечче» (1:0) в матче Серии А.

Туринцы обыграли одного из аутсайдеров чемпионата Италии, забив единственный мяч на 73-й минуте.

«Команда провела хороший матч, если не считать некоторые отрезки игры. В отдельных эпизодах нам повезло. Сегодня было очень важно победить, чтобы поскорее оправиться после нашего вылета из Лиги чемпионов. В футболе важно уметь вставать после падений, и я доволен реакцией, которую продемонстрировала команда», – заявил в послематчевом интервью DAZN наставник «бьянконери».