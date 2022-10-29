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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» едва не упустил победу над «Лечче»

29 Октября 2022 • 20:55 Комментировать (2)
Лечче
0:1
Ювентус
окончен

В 12-м туре Серии А «Лечче» играл против «Ювентуса». Аутсайдер имел мало шансов на успешный исход поединка, но и соперник, создав много моментов, не мог быть до конца уверенным в том, что наберет три очка. «Старая синьора» контролировала ход игры, но повела только на 73-й минуте, Николо Фаджоли выдал шикарный удар в дальний угол ворот. В концовке Мортен Юлманд после подачи углового и подбора зарядил в левую штангу.

Туринцы все же победили и настигли «Рому» на пятом месте.

Протокол игры  
Лечче0:1Ювентус
  73'Фаджоли Николо (0:1)
Фальконе ВладимироГендрей ВалентинПонграчич Марин  71'Баскиротто ФедерикоГалло АнтониноБлен Алексис 60' (Аскилдсен Кристоффер ( 60') Юлманд МортенГонсалес Джоан 87' (Родригес Пабло ( 87') Уден Реми 60' (Банда Ламек ( 60') Сисей Ассан  59'Стрефецца Габриэль 82' (Ди Франческо Федерико ( 82'  90')
Запасные: Блеве МаркоЧетин МертКоломбо ЛоренцоПерссон ЙоэльЮмтити СамуэльТуиа АлессандроПеццелла ДжузеппеДермаку КастриотЛистковски МарчинБистрович КристиянХельгасон Торир
Щесны ВойцехКуадрадо Хуан  17'Гатти Федерико  29'Данило ЛуисАлекс СандроМаккенни Уэстон 46' (Фаджоли Николо ( 46') Рабио АдриенСоуле Матиас 84' (Бонуччи Леонардо ( 84') Миретти Фабио  12' 62' (Кин Мойзе ( 62') Костич Филип 72' (Айлинг Самуэль ( 72'  79') Милик Аркадиуш  23'
Запасные: Ругани ДаниэлеПинсольо КарлоПерин МаттиаКомпаньон Маттиа
29 октября. Стадион "Виа дель Маре" (Лечче).

Видео

0:1. Гол Николо Фаджоли (видео). Чемпионат Италии. Футбол
0:1. Гол Николо Фаджоли (видео). Чемпионат Италии. Футбол

 

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Ювентус Лечче
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
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sagittarius
29 Октября 2022 в 21:02
Полностью провальный первый тайм и немного приятной для глаза игры во втором (за счёт молодёжи) + красивый гол Фаджоли. Концовка была за хозяевами. Аллегри, судя по всему, считает нормальной игру на отбой проив великого Лечче.
ЮвиК
29 Октября 2022 в 20:57
Два среднячка выяснили кто сильнее. Ничего более и не сказать. Форца Юве.
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