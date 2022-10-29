«Ювентус» едва не упустил победу над «Лечче»

В 12-м туре Серии А «Лечче» играл против «Ювентуса». Аутсайдер имел мало шансов на успешный исход поединка, но и соперник, создав много моментов, не мог быть до конца уверенным в том, что наберет три очка. «Старая синьора» контролировала ход игры, но повела только на 73-й минуте, Николо Фаджоли выдал шикарный удар в дальний угол ворот. В концовке Мортен Юлманд после подачи углового и подбора зарядил в левую штангу.

Туринцы все же победили и настигли «Рому» на пятом месте.

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