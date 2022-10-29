«Ювентус» едва не упустил победу над «Лечче»

В 12-м туре Серии А «Лечче» играл против «Ювентуса». Аутсайдер имел мало шансов на успешный исход поединка, но и соперник, создав много моментов, не мог быть до конца уверенным в том, что наберет три очка. «Старая синьора» контролировала ход игры, но повела только на 73-й минуте, Николо Фаджоли выдал шикарный удар в дальний угол ворот. В концовке Мортен Юлманд после подачи углового и подбора зарядил в левую штангу.
Туринцы все же победили и настигли «Рому» на пятом месте.
Протокол игры
|73'Фаджоли Николо (0:1)
Фальконе Владимиро•Гендрей Валентин•Понграчич Марин• 71'Баскиротто Федерико•Галло Антонино•Блен Алексис60' (Аскилдсен Кристоффер (60') •Юлманд Мортен•Гонсалес Джоан87' (Родригес Пабло (87') •Уден Реми60' (Банда Ламек (60') •Сисей Ассан• 59'Стрефецца Габриэль82' (Ди Франческо Федерико (82') 90'
Щесны Войцех•Куадрадо Хуан• 17'Гатти Федерико• 29'Данило Луис•Алекс Сандро•Маккенни Уэстон46' (Фаджоли Николо (46') •Рабио Адриен•Соуле Матиас84' (Бонуччи Леонардо (84') •Миретти Фабио 12'62' (Кин Мойзе (62') •Костич Филип72' (Айлинг Самуэль (72') • 79'Милик Аркадиуш 23'
29 октября. Стадион "Виа дель Маре" (Лечче).
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