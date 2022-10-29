Недвед прокомментировал слухи о возвращении Конте в «Ювентус»

Вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед высказался о слухах относительно возвращения Антонио Конте на тренерский пост «бьянконери».

«Конте в «Ювентусе»? Мы не изменили своей позиции: мы полностью доверяем Аллегри, и игроки делают то же самое». Это нормально, когда ходят слухи о других менеджерах при плохих результатах команды», – приводит слова легендарного чешского футболиста известный журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что «Ювентус» находится лишь на восьмой строчке в таблице Серии А. «Старая синьора» прекратила участие в Лиге чемпионов, набрав три очка после пяти туров.

