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Недвед прокомментировал слухи о возвращении Конте в «Ювентус»

29 Октября 2022 • 19:27 Комментировать (1)
Лечче
0:1
Ювентус
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Вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед высказался о слухах относительно возвращения Антонио Конте на тренерский пост «бьянконери».

«Конте в «Ювентусе»? Мы не изменили своей позиции: мы полностью доверяем Аллегри, и игроки делают то же самое». Это нормально, когда ходят слухи о других менеджерах при плохих результатах команды», – приводит слова легендарного чешского футболиста известный журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что «Ювентус» находится лишь на восьмой строчке в таблице Серии А. «Старая синьора» прекратила участие в Лиге чемпионов, набрав три очка после пяти туров.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Антонио Конте Павел Недвед
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Комментарии (1)
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ЮвиК
29 Октября 2022 в 20:02
Мантру читают, мы доверяем Аллегри, мы мазохисты, мы доверяем Аллегри, мы мазохисты...
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