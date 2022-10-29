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Чемпионат Италии. Серия А

Спортдир «Лацио»: «Дзюба может заиграть в Италии разве что во второй лиге»

29 Октября 2022 • 13:25 Комментировать

Футбольный функционер Игли Таре, занимающий пост спортивного директора римского «Лацио», поделился мнением о шансах российского нападающего Артёма Дзюбы заиграть в итальянском чемпионате.

«Если Дзюба и смог бы заиграть в Италии, то разве что во второй лиге. К Артёму хорошо относятся здесь, но не думаю, что та же «Венеция» станет подписывать его», - передает слова функционера Sport24.

Напомним, что в летнее трансферное окно Дзюба заключил контракт с турецким клубом «Адана Демирспор». В текущем сезоне 34-летний бомбардир принял участие в пяти встречах и отличился одним забитым мячом.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Игли Таре Артём Дзюба Адана Демирспор
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