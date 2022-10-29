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Чемпионат Италии. Серия А

Агент Госенса обсудит с «Интером» будущее игрока

29 Октября 2022 • 11:34 Комментировать

Латераль сборной Германии Робин Госенс планирует покинуть миланский «Интер», в котором испытывает нехватку игровой практики, в зимнее трансферное окно.

Как сообщил в своих социальных сетях журналист Николо Скира, в ноябре агент 28-летнего защитника проведет переговоры с руководством «нерадзурри». Стороны окончательно определятся с будущим игрока.

Действующее трудовое соглашение Робина с итальянским грандом рассчитано до 2026 года. Ранее появилась информация об интересе к нему со стороны леверкузенского «Байера».

В нынешнем сезоне Госенс провел 14 матчей и забил один гол.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Робин Госенс
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