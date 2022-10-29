Аллегри: «Ну и что, что вылетели из ЛЧ, кое-кто там вообще не играл восемь лет»

Наставник туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри пытается утешить поклонников клуба после вылета из Лиги чемпионов. Аллегри напомнил о том, что «Милан», выступающий сейчас в ранге чемпиона Италии и имеющий большие шансы выйти в плей-офф, вообще долгое время не играл в самом престижном турнире клубного европейского футбола.

- В жизни случаются такие вещи. Давайте не забывать, что есть команды, которые вообще не играли в Лиге чемпионов восемь лет, - цитирует Аллегри pianetamilan.it.

Стоит заметить, что в прошлом Массимилиано Аллегри тренировал «Милан», это было с 2010 по 2014 год.