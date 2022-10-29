Странный рекорд «Ювентуса» - 26 трофеев за последние 25 лет, но при этом ни одного международного

Туринский «Ювентус» проваливает очередную европейскую кампанию, команда Массимилиано Аллегри уже рассталась с Лигой чемпионов и не факт, что сможет продолжить борьбу в Лиге Европы - без труда, как говорится, не попадешь и «туда», для этого «Ювентусу» желательно побеждать «ПСЖ» в последнем туре, в любом другом случае она будет зависеть от результата «Маккаби».

Как посчитали статистики, за последние 25 лет, то есть четверть века, «Ювентус» выиграл 26 трофеев - но ни один на международном уровне. Последний международный трофей «Ювентуса» - это Суперкубок Европы, выигранный 5 февраля 1997 года в противостоянии с... «ПСЖ».