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Чемпионат Италии. Серия А

Мари рассказал о самочувствии после ножевого ранения

28 Октября 2022 • 21:45 Комментировать
Монца
...
Болонья
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31.10 22:45

Защитник «Монцы» Пабло Мари поделился информацией о своём самочувствии после инцидента с ножевым ранением.

«После тяжелого момента, которое мы пережили вчера, и моя семья, и я хотим сообщить, что, к счастью, у нас все в порядке, несмотря на обстоятельства, и хотим поблагодарить за все сообщения поддержки и любви, которые мы получаем», – заявил спортсмен в своих социальных сетях. Также Пабло выразил соболезнования пострадавшим в этом инциденте.

Отметим, что после нападения неизвестного пострадали пять человек, включая и испанского защитника, а один человек стал жертвой инцидента. Мари успешно перенёс операцию утром пятницы. Сообщается, что игрок остался вне футбола на ближайшие два месяца.
 

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Пабло Мари
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МОНЦА БОЛОНЬЯ
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