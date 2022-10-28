Мари рассказал о самочувствии после ножевого ранения

Защитник «Монцы» Пабло Мари поделился информацией о своём самочувствии после инцидента с ножевым ранением.

«После тяжелого момента, которое мы пережили вчера, и моя семья, и я хотим сообщить, что, к счастью, у нас все в порядке, несмотря на обстоятельства, и хотим поблагодарить за все сообщения поддержки и любви, которые мы получаем», – заявил спортсмен в своих социальных сетях. Также Пабло выразил соболезнования пострадавшим в этом инциденте.

Отметим, что после нападения неизвестного пострадали пять человек, включая и испанского защитника, а один человек стал жертвой инцидента. Мари успешно перенёс операцию утром пятницы. Сообщается, что игрок остался вне футбола на ближайшие два месяца.

