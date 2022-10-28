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Чемпионат Италии. Серия А

​Малиновский недоволен положением в «Аталанте» слухи

28 Октября 2022 • 18:36 Комментировать
Эмполи
...
Аталанта
1 4.40 X 3.80 2 1.77
30.10 14:30

Полузащитник Руслан Малиновский в настоящий момент не является игроком основного состава «Аталанты». Если взять пять последних матчей команды в Серии А, то украинец в одном из них просидел все 90 минут в запасе, а в четырёх других проводил на поле 2, 16, 25 и 45 минут.

Как сообщает Tutto Atalanta, Малиновский недоволен своим положением в «Аталанте», поэтому вероятность его ухода в другой клуб в январе высока.

Ранее появлялась информация о том, что Руслан Малиновский может перебраться в «Тоттенхэм».

Напомним, что несколько месяцев назад главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини говорил, что клубу, возможно, нужен игрок, который будет забивать больше голов, чем Руслан Малиновский.

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Руслан Малиновский
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