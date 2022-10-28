Полузащитник Руслан Малиновский в настоящий момент не является игроком основного состава «Аталанты». Если взять пять последних матчей команды в Серии А, то украинец в одном из них просидел все 90 минут в запасе, а в четырёх других проводил на поле 2, 16, 25 и 45 минут.

Как сообщает Tutto Atalanta, Малиновский недоволен своим положением в «Аталанте», поэтому вероятность его ухода в другой клуб в январе высока.

Ранее появлялась информация о том, что Руслан Малиновский может перебраться в «Тоттенхэм».

Напомним, что несколько месяцев назад главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини говорил, что клубу, возможно, нужен игрок, который будет забивать больше голов, чем Руслан Малиновский.