Туринский «Ювентус» подозревают в фальсификации финансовых ведомостей за 2019, 2020 и 2021 год. Так, например, в своё время «старая синьора» выплатила почти 20 миллионов евро Криштиану Роналду что называется «в конверте» - туринцы не включили этот платёж в финансовую ведомость и не проинформировал о нём лигу. Об этом пишут СМИ.

Как сообщает La Repubblica, из-за этой истории «Ювентус» могут оштрафовать на сумму от 20 до 60 миллионов евро.

Ранее в прессе появилась информация о том, что Криштиану Роналду, защищавший цвета «Ювентуса» в 2018-2021 годах, отказался сотрудничать со следствием.