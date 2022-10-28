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Чемпионат Италии. Серия А

​«Ювентус» могут наказать за 20 млн «в конверте» для Роналду слухи

28 Октября 2022 • 16:58 Комментировать (1)
Лечче
...
Ювентус
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29.10 19:00

Туринский «Ювентус» подозревают в фальсификации финансовых ведомостей за 2019, 2020 и 2021 год. Так, например, в своё время «старая синьора» выплатила почти 20 миллионов евро Криштиану Роналду что называется «в конверте» - туринцы не включили этот платёж в финансовую ведомость и не проинформировал о нём лигу. Об этом пишут СМИ.

Как сообщает La Repubblica, из-за этой истории «Ювентус» могут оштрафовать на сумму от 20 до 60 миллионов евро.

Ранее в прессе появилась информация о том, что Криштиану Роналду, защищавший цвета «Ювентуса» в 2018-2021 годах, отказался сотрудничать со следствием.  

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Криштиану Роналду
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ЛЕЧЧЕ ЮВЕНТУС
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Комментарии (1)
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Alex1972
28 Октября 2022 в 17:01
Пусть Геша и платит.. Хе..
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