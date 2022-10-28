​У Аллегри спросили, верит ли он в чемпионство

«Ювентус» не смог пробиться в плей-офф Лиги чемпионов. В чемпионате дела туринцев тоже складываются неважно – «старая синьора» занимает восьмое место, отставая от лидера на 10 баллов. Рулевой «Ювентуса» Массимилиано Аллегри ответил на вопрос, верит ли он в чемпионство своей команды.

«Прошло всего 11 матчей, говорить о Скудетто бессмысленно. Нам нужно отреагировать на последнюю неудачу, постараемся сделать это завтра.

«Наполи» делает экстраординарные вещи. «Милан», «Лацио», «Интер» и «Рома» тоже в порядке. Мы отстаём. Наша цель – сократить это отставание. У нас есть для этого 27 матчей, завтра будет первый», - сказал Аллегри в ходе пресс-конференции.