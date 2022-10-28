​Аллегри рассказал о кадровых проблемах «Ювентуса»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри перед матчем чемпионата Италии против «Лечче» высказался о кадровой ситуации.

«Влахович завтра не сыграет из-за проблем с приводящей мышцей, он ещё не восстановился. Локателли не сыграет по личным причинам», - сказал Аллегри на пресс-конференции.

Также «Ювентусу» пока не могут помочь Федерико Кьеза, Поль Погба, Анхель ди Мария и Леандро Паредес.

Говоря о состоянии Кьезы и Погба, Аллегри сказал, что итальянца и француза в ближайших играх на футбольном поле ждать не следует.

Матч между «Лечче» и «Ювентусом» стартует 29 октября в 19:00 по московскому времени.