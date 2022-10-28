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Чемпионат Италии. Серия А

​Аньелли больше не против возвращения Конте в «Ювентус» слухи

28 Октября 2022 • 15:42 Комментировать

Поговаривают, что Антонио Конте может сменить Массимилиано Аллегри на должности главного тренера «Ювентуса» по завершению сезона. Как сообщает La Gazzetta Dello Sport, президент «старой синьоры» Андреа Аньелли больше не против возвращения Антонио Конте в клуб. По данным источника, Аньелли и Конте урегулировали свой конфликт, когда встречались в прошлом году.

Стоит сказать, что в 2019 году Андреа Аньелли наложил вето на возвращение в «Ювентус» Антонио Конте. У президента «старой синьоры» и тренера были плохие отношения из-за ухода Конте из клуба во время предсезонки в 2014 году.

В настоящий момент Антонио Конте работает с «Тоттенхэмом».

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Андреа Аньелли Антонио Конте
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