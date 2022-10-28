В «Ювентусе» начинают понимать, что Массимилиано Аллегри является не тем, кто вернёт клубу былую славу. В ближайшее время туринцы не уволят тренера, но по завершению сезона при отсутствии успехов такой расклад вероятен.

Как сообщает La Gazzetta Dello Sport, приоритетным вариантом для «Ювентуса» является Антонио Конте, который ранее уже работал с командой. В настоящий момент итальянец возглавляет «Тоттенхэм», но его контракт рассчитан до конца нынешнего сезона.

По данным источника, сам Антонио Конте склоняется к возвращению в Турин.

Напомним, что «Ювентус» не пробился в плей-офф Лиги чемпионов.