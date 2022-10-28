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Чемпионат Италии. Серия А

​«Ювентус» выбрал тренера на замену Аллегри слухи

28 Октября 2022 • 15:36 Комментировать (1)

В «Ювентусе» начинают понимать, что Массимилиано Аллегри является не тем, кто вернёт клубу былую славу. В ближайшее время туринцы не уволят тренера, но по завершению сезона при отсутствии успехов такой расклад вероятен.

Как сообщает La Gazzetta Dello Sport, приоритетным вариантом для «Ювентуса» является Антонио Конте, который ранее уже работал с командой. В настоящий момент итальянец возглавляет «Тоттенхэм», но его контракт рассчитан до конца нынешнего сезона.

По данным источника, сам Антонио Конте склоняется к возвращению в Турин.

Напомним, что «Ювентус» не пробился в плей-офф Лиги чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Антонио Конте Массимилиано Аллегри
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Комментарии (1)
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AlessandroDP
28 Октября 2022 в 15:51
Упаси хоспади от парика никчёмного. Пусть истерит где нить в другом месте!
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