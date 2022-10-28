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Чемпионат Италии. Серия А

Испанский топ-клуб заинтересовался Спинаццолой

28 Октября 2022 • 13:32 Комментировать

Фланговый защитник национальной сборной Италии и «Ромы» Леонардо Спинаццола имеет вариант продолжения карьеры в испанском чемпионате, об этом информируют журналисты Todofichajes.

Согласно сообщениям источника, заинтересованность в трансфере 29-летнего латераля проявляет мадридский «Атлетико». Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 20 миллионов евро. Трудовое соглашение Леонардо с римлянами рассчитано до середины 2024 года.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии Спинаццола провел 11 поединков, в которых оформил одну результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Атлетико Мадрид Леонардо Спинаццола
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