Испанский топ-клуб заинтересовался Спинаццолой

Фланговый защитник национальной сборной Италии и «Ромы» Леонардо Спинаццола имеет вариант продолжения карьеры в испанском чемпионате, об этом информируют журналисты Todofichajes.

Согласно сообщениям источника, заинтересованность в трансфере 29-летнего латераля проявляет мадридский «Атлетико». Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 20 миллионов евро. Трудовое соглашение Леонардо с римлянами рассчитано до середины 2024 года.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии Спинаццола провел 11 поединков, в которых оформил одну результативную передачу.