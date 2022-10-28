«Интер» хочет сохранить Лукаку

Бельгийский центрфорвард Ромелу Лукаку может задержаться в миланском «Интере», за который выступает на правах аренды. Как сообщает журналист Николо Скира, «нерадзурри» планируют пролонгировать аренду 29-летнего футболиста до завершения следующего сезона. Сам Ромелу не против задержаться в Милане.

Полноценный контракт Лукаку принадлежит лондонскому «Челси». Трансферный ценник бельгийца составляет 70 миллионов евро.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии звездный нападающий провел три встречи, записав на свой счет один забитый мяч и одну результативную передачу.