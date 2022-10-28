Руководство «Фиорентины» заключило новое трудовое соглашение с голкипером команды Микеле Черофолини. Об этом сообщается на официальном сайте флорентийского клуба.

Пресс-служба «фиалок» отрапортовала, что новый контракт с 23-летним футболистом рассчитан до середины 2024 года. Трансферная стоимость вратаря оценивается в 400 тысяч евро.

В текущем сезоне Черофолини не сыграл ни одного поединка за «Фиорентину».

После 11 туров Серии А флорентийский клуб набрал десять очков и занимает 14-е место в турнирной таблице. В следующем поединке «Фиорентина» встретится со «Специей» на выезде. Игра пройдет в воскресенье, 30 октября.