«Ювентус» и «Рома» нашли усиление во Франции

24-летний полузащитник Уссем Ауа, выступающий в чемпионате Франции за «Лион», может продолжить карьеру в итальянском чемпионате. Об этом информирует инсайдер Николо Скира.

Согласно данным журналиста, заинтересованность в услугах французского игрока проявляют два представителя Серии А. Речь идет о туринском «Ювентусе» и «Роме». Клубы могут заполучить Уссема бесплатно, поскольку его действующий контракт с «ткачами» истекает летом следующего года.

В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в трех матчах «Лиона», отметившись одним забитым мячом. Трансферная стоимость Ауа оценивается в 20 миллионов евро.