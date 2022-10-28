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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» и «Рома» нашли усиление во Франции

28 Октября 2022 • 08:40 Комментировать (1)

24-летний полузащитник Уссем Ауа, выступающий в чемпионате Франции за «Лион», может продолжить карьеру в итальянском чемпионате. Об этом информирует инсайдер Николо Скира.

Согласно данным журналиста, заинтересованность в услугах французского игрока проявляют два представителя Серии А. Речь идет о туринском «Ювентусе» и «Роме». Клубы могут заполучить Уссема бесплатно, поскольку его действующий контракт с «ткачами» истекает летом следующего года.

В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в трех матчах «Лиона», отметившись одним забитым мячом. Трансферная стоимость Ауа оценивается в 20 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Лион Ювентус Уссем Ауа
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Комментарии (1)
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Ale10JUFC
28 Октября 2022 в 09:29
Усиление для Ромы и Ювентуса игрок который и в Лионе уже пару лет как не основной.
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