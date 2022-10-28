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Чемпионат Италии. Серия А

Гендиректор «Ромы»: «Абрахам может стать лучшим бомбардиром команды в этом сезоне»

28 Октября 2022 • 08:08 Комментировать

Футбольный функционер Тьягу Пинту, занимающий пост генерального директора «Ромы», поделился мнением об игре нападающего команды Тэмми Абрахама в нынешнем сезоне.

«Я считаю, что Абрахам может стать лучшим голеадором команды в нынешнем сезоне. Сейчас Тэмми обретает уверенность в себе, много тренируется. При этом хочу отметить, что в последних матчах наша линия нападения была не так эффективна, как хотелось бы», - передает слова функционера инсайдер Альфредо Педулла.

В нынешнем сезоне Абрахам принял участие в 15 поединках за римский коллектив, в которых отметился тремя забитыми мячами.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Тэмми Абрахам Тьягу Пинту
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