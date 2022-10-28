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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентусу» нужен Далот

28 Октября 2022 • 06:02 Комментировать
Лечче
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Ювентус
1 5.10 X 3.55 2 1.75
29.10 19:00

В туринском «Ювентусе» уже ищут пути зимнего усиления клуба, который неудачно провел осень - не самые убедительные результаты в чемпионате Италии и позорный вылет из Лиги чемпионов, с вероятностью того, что команда вообще может закончить свои еврокубковые выступления в текущем сезоне.

Одной из целей «Ювентуса» является, как сообщает La Gazzetta Dello Sport, португальский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Диогу Далот. Впрочем, конкретики пока что нет - речь, скорее, о намерениях, потому что в этом сезоне многое будет зависеть и от того, что будет происходить на чемпионате мира - клубы будут избегать приобретать футболистов, которые слишком устанут в Катаре. 

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Диогу Далот Трансферы футбола - зима 2023
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ЛЕЧЧЕ ЮВЕНТУС
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