«Ювентусу» нужен Далот

В туринском «Ювентусе» уже ищут пути зимнего усиления клуба, который неудачно провел осень - не самые убедительные результаты в чемпионате Италии и позорный вылет из Лиги чемпионов, с вероятностью того, что команда вообще может закончить свои еврокубковые выступления в текущем сезоне.

Одной из целей «Ювентуса» является, как сообщает La Gazzetta Dello Sport, португальский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Диогу Далот. Впрочем, конкретики пока что нет - речь, скорее, о намерениях, потому что в этом сезоне многое будет зависеть и от того, что будет происходить на чемпионате мира - клубы будут избегать приобретать футболистов, которые слишком устанут в Катаре.