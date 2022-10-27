Сарри рассказал, считает ли Милинковича-Савича лучшим полузащитником Серии А

Наставник «Лацио» Маурицио Сарри ответил на вопрос о звезде своей команды Сергее Милинковиче-Савиче.

Сербский хавбек помог римлянам обыграть датский «Митьюлланд» в матче группового этапа Лиги Европы (2:1), отметившись забитым мячом. На счету 27-летнего игрока уже 12 результативных действий в нынешнем сезоне – второй показатель среди полузащитников топ-лиг после Кевина де Брёйне.

Однако Сарри не пожелал раздавать комплименты Милинковичу-Савичу: «Лучший полузащитник Серии А? Мы не должны говорить ему об этом. Мы вполне можем считать его таковым, но я стараюсь не перехваливать его, потому что он может играть намного лучше. У него очень много сильных качеств, и он способен добиться ещё большего», – заявил в интервью Sky Sport Italia тренер «Лацио».