Кайседо: «Лацио» - мой дом»

Мы уже сообщали о том, что бывший нападающий московского «Локомотива», эквадорец Фелипе Кайседо, отправился доигрывать карьеру в Саудовскую Аравию. Тем не менее, в душе он мечтает о возвращении в Европу - но, конечно же, не в «Локомотив», а в римский «Лацио», в котором отыграл четыре года с 2017 по 2021.

- Болельщики «Лацио» до сих пор пишут мне в социальных сетях. «Лацио» - мой дом. Я должен признать, что мне очень не хватает команды, она осталась в моем сердце. Если президент Лотито позовет меня обратно, я не буду раздумывать. Буду ждать до конца карьеры, - цитирует слова Кайседо cittaceleste.it.