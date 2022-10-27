Генеральный директор «Монцы» рассказал о состоянии Мари

Генеральный директор итальянской «Монцы» Адриано Галлиани высказался о состоянии Пабло Мари после инцидента в торговом центре.

«Он находится в больнице, но его состоянию ничего не угрожает. Надеемся, что он скоро присоединится к команде», — цитирует известного функционера издание Football Italia. Напомним, что испанский игрок, выступающий на правах аренды из «Арсенала», оказался среди семи человек, получивших ножевые ранения из-за нападения неизвестного.

После перехода в итальянский клуб Мари провёл восемь матчей в рамках Серии А, забив один гол.