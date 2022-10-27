Защитник «Монцы» получил ножевое ранение

Защитник итальянской «Монцы» Пабло Мари получил ножевое ранение в торговом центре в Милане.

По информации Sportface, испанский футболист оказался среди пяти пострадавших от атаки неадекватного человека. Состояние здоровья игрока не уточняется.

Напомним, что в состав новичка Серии А Мари перебрался этим летом на правах аренды из «Арсенала». Помимо выступления за «канониров», Мари известен по игре за «Удинезе» и «Фламенго». В футболке «Монцы» Пабло провёл восемь матчей, забив один гол в рамках итальянского первенства.

