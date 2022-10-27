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Чемпионат Италии. Серия А

Защитник «Монцы» получил ножевое ранение

27 Октября 2022 • 21:47 Комментировать
Монца
...
Болонья
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31.10 22:45

Защитник итальянской «Монцы» Пабло Мари получил ножевое ранение в торговом центре в Милане.

По информации Sportface, испанский футболист оказался среди пяти пострадавших от атаки неадекватного человека. Состояние здоровья игрока не уточняется.

Напомним, что в состав новичка Серии А Мари перебрался этим летом на правах аренды из «Арсенала». Помимо выступления за «канониров», Мари известен по игре за «Удинезе» и «Фламенго». В футболке «Монцы» Пабло провёл восемь матчей, забив один гол в рамках итальянского первенства.
 

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Монца Пабло Мари
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