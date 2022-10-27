Рубен Оливера: «У «Ювентуса» нет лидера»

Выступавший за «Ювентус» с 2002 по 2010 год уругвайский футболист Рубен Оливера считает, что главной проблемой команды является отсутствие лидера. В составе «Ювентуса» есть такой игрок, как Леонардо Бонуччи, но больше наставлять команду некому, да и Бонуччи, видимо, не стал настоящим авторитетом в раздевалке.

- «Ювентусу», на мой взгляд, не хватает лидера. Раньше в команде всегда были два-три игрока, которые тянули команду вперед. Сейчас есть Куадрадо и Бонуччи, но им не хватает харизмы. Может, Бонуччи и мог бы стать лидером, но ему нужен еще кто-то авторитетный в пару, - цитирует слова Оливеры ilbianconero.com.