Руководство «Ювентуса» рассматривает возможность подписания бразильского опорника «Ньюкасла» Бруну Гимараэса.

По данным The Sun, в игроке лично заинтересован наставник «бьянконери» Массимилиано Аллегри. Сообщается, что для совершения трансфера хавбека может быть продан Уэстон Маккенни. Ответным шагом от руководства «сорок», по слухам, станет попытка продления контракта с одним из своих лидеров. По информации СМИ, «Ньюкасл» собирается предложить Бруну заработную плату в размере около 230 тысяч евро в неделю.

В услугах Гимараэса также заинтересованы «Реал», «Барселона» и «Челси».

