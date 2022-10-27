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Чемпионат Италии. Серия А

Бывший футболист «Ювентуса» Рубен Оливера считает, что клуб попробует выиграть Лигу Европы

27 Октября 2022 • 18:54 Комментировать
Лечче
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Ювентус
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29.10 19:00

Выступавший за «Ювентус» с 2002 по 2010 год уругвайский футболист Рубен Оливера считает, что после вылета из Лиги чемпионов туринский клуб поборется за победу в Лиге Европы.

Впрочем, за место там тоже нужно будет побороться - для этого надо побеждать «ПСЖ» в последнем туре группового раунда.

- Если можно надеяться на победу в Лиге Европы? Можно. Важно хорошо сыграть против «ПСЖ», а потом можно и о Лиге Европы подумать. «Ювентус» не может провести еще один сезон без трофея, тем более, что команда уже давным-давно не выигрывала европейский трофей, - цитирует Рубена Оливеру ilbianconero.com.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус ПСЖ Рубен Оливера
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ЛЕЧЧЕ ЮВЕНТУС
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