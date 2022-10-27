Бывший футболист «Ювентуса» Рубен Оливера считает, что клуб попробует выиграть Лигу Европы

Выступавший за «Ювентус» с 2002 по 2010 год уругвайский футболист Рубен Оливера считает, что после вылета из Лиги чемпионов туринский клуб поборется за победу в Лиге Европы.

Впрочем, за место там тоже нужно будет побороться - для этого надо побеждать «ПСЖ» в последнем туре группового раунда.

- Если можно надеяться на победу в Лиге Европы? Можно. Важно хорошо сыграть против «ПСЖ», а потом можно и о Лиге Европы подумать. «Ювентус» не может провести еще один сезон без трофея, тем более, что команда уже давным-давно не выигрывала европейский трофей, - цитирует Рубена Оливеру ilbianconero.com.