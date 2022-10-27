​Мэр Милана: «Сан-Сиро» нужно снести»

«Милан» и «Интер» продолжают работать над строительством нового стадиона. В прошлом месяце стало известно о планах снести «Сан-Сиро» и построить новую, более современную арену. На этот счёт высказался сэр города Милан Джузеппе Сала.

«С высокой долей вероятности новый стадион будет построен. Мы продолжаем публичные дебаты, они закончатся 18 ноября.

Если бы я решил оставить «Сан-Сиро», то «Милан» и «Интер» искали бы дом где-то в другом месте. Так что «Сан-Сиро» нужно снести», - сказал Сала Sportmediaset.

Стоит сказать, что стадион «Сан-Сиро» находится в собственности города Милан.