​Шансы «Интера» сохранить Шкриньяра выросли

В четверг «Интер» провёл встречу с защитником команды Миланом Шкриньяром и его окружением. Стороны начали обсуждать новый контракт, и первые обсуждения прошли в позитивном ключе.

По данным Libero, пока что Шкриньяр и клуб не обсуждали зарплату по новому контракту. Однако футболист и клуб выразили готовность продолжать совместный путь. Таким образом, шансы «нерадзурри» сохранить словацкого защитника в своих рядах выросли.

Действующий контракт связывает Милана Шкриньяра с «Интером» до конца сезона 2022/2023. Если в ближайшие месяцы стороны не договорятся, то уже зимой футболист сможет заключить предварительный контракт с клубом из другой страны.