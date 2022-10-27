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Чемпионат Италии. Серия А

​«Пора заканчивать с ложью»: Ди Мария высказался о слухах

27 Октября 2022 • 18:26 Комментировать

Атакующий полузащитник «Ювентуса» Анхель ди Мария развеял появляющиеся слухи о своём будущем.

«О моём будущем говорят так много лжи. Кто-то выдумывает истории о том, что я уйду из «Ювентуса» в январе. Это неправда. Я не уйду в январе – я счастлив в Турине в рядах этого топ-клуба. Пора заканчивать с этой ложью!» - сказал ди Мария, чьи слова в социальных сетях приводит авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Анхель ди Мария перебрался в «Ювентус» минувшим летом на правах свободного агента. С тех пор 34-летний аргентинец провёл за клуб семь матчей, в которых забил один гол и отдал четыре голевых паса.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Анхель Ди Мария
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