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Чемпионат Италии. Серия А

​Бонуччи не планирует подписывать новый контракт с «Ювентусом»

27 Октября 2022 • 17:58 Комментировать

За последнее время в прессе не раз появлялась информация о том, что «Ювентус» может предложить новый контракт защитнику Леонардо Бонуччи. Впрочем, 35-летний футболист вряд ли станет заключать новый трудовой договор со «старой синьорой». Об этом на своих страницах рассказывает La Gazzetta dello Sport. При этом отмечается, что Бонуччи планирует отработать действующий контракт, рассчитанный до конца сезона 2023/2024.

На неделе «Ювентус» проиграл в гостях у «Бенфики» со счётом 3:4 и потерял шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов. После игры в Лиссабоне Леонардо Бонуччи столкнулся с критикой.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Леонардо Бонуччи
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