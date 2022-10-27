Матерацци поблагодарил «Милан» за Чалханоглу

Известный в прошлом игрок «Интера» Марко Матерацци высоко оценил турецкого полузащитника команды Хакана Чалханоглу.

Стоит напомнить, что до перехода в «Интер» Хакан Чалханоглу выступал за «Милан».

Давая комментарий для клубного канала «Интера», Матерацци поблагодарил «россонери» за Чалханоглу.

«Мы должны поблагодарить «Милан» за то, что они нам его оставили», - высказался экс-защитник «нерадзурри».

«Это парень, который мало говорит, но много делает. Он всегда полон решимости, он не боится подкатов. Такие игроки, как Хакан, очень нужны команде», - добавил Матерацци.