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Чемпионат Италии. Серия А

​В «Торино» пока не работают над выкупом Миранчука

27 Октября 2022 • 14:52 Комментировать

В летнее трансферное окно Алексей Миранчук сменил «Аталанту» на «Торино» - «быки» арендовали российского полузащитника с правом дальнейшего выкупа. Давиде Ваньяти, занимающий должность технического директора туринского клуба, сказал, что работа над выкупом Миранчука в настоящий момент не ведётся.

«Все разговоры на эти темы будут в конце сезона», - высказался Ваньяти, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Алексей Миранчук провёл за «Торино» только пять матчей, поскольку какое-то время игрок был травмирован. На счету россиянина один гол и один голевой пас за «быков».

На текущий момент «Торино» занимает 10-е место в турнирной таблице итальянской Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
Торино Аталанта Алексей Миранчук Давиде Ваньяти
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